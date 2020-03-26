為堅決遏制境外新冠肺炎疫情輸入風險高發態勢，大陸民航局今日宣佈，大陸國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至大陸的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。相關內容如下：

一、以大陸民航局3月12日官網發布的「國際航班信息發布（第5期）」為基準，大陸每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至大陸的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。

二、請各航空公司根據上述要求，提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計劃。

三、各航空公司按照本通知的要求調減航班涉及的航線經營許可和起降時刻等予以保留。

四、各航空公司要嚴格執行民航防控工作領導小組辦公室印發的最新版《運輸航空公司疫情防控技術指南》。在抵離大陸的航班上采取嚴格的防控措施，確保客座率不高於75％。

五、根據疫情防控需要，我局可能出台進一步收緊國際客運航班總量的政策，請各航空公司密切關註、提前研判，做好已售機票的延期、退票等處置工作。

六、各航空公司可利用客機執行全貨運航班，不計入客運航班總量。

七、各航空公司根據本通知第一條調整的航班計劃自2020年3月29日起執行。

八、本通知自發布之日起生效，截止日期另行通知。自本通知生效之日起，民航發〔2020〕11號通知失效。

(中時 )