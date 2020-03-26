新冠肺炎疫情到底何時會結束？風水師江柏樂再度預測疫情，很多人說夏天就結束，不過根據卦象顯示，要到年底11月、12月才會緩解。卜卦結果不禁令人大驚。

江柏樂日前在談話性節目《驚爆新聞線》表示，去年他曾預測今年會有金融風暴，那時全台灣都沒有人相信，當時並不知道有新冠肺炎。

新冠肺炎到底什麼時候才會結束？江柏樂說，卜卦結果顯示，新冠肺炎現在還不是最嚴重的時候，未來一個月，根據今年是老鼠年，老鼠的五行為水，農曆3月（國曆4月）就是辰月，辰月代表土，土來剋水、剋火為官鬼，「官鬼」就是病體生病。所以4月清明節前後，還會爆發一波，未來一個月內，台灣可能爆發社區感染。

江柏樂從易經的卦象分析指出，農曆3月會發生更大疫情，國曆5、6月疫情會稍微減緩，大概6、7月，還會有一波大的疫情爆發。很多人說疫情夏天就會結束，根據卦象顯示，要到年底11月、12月才會緩解。

(中時電子報)