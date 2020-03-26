晶華酒店集團又有館外餐飲事業出現變化，受新冠肺炎疫情影響，晶華酒店除決定自4月1日起結束位在台北信義區微風信義4樓的「CBN晶華冠軍牛肉麵坊」，位在故宮博物院園區的「故宮晶華」飲宴中心亦將自4月起調整營運模式，只開放3樓宴會區接受預約訂席，其它1.2樓與地下室小吃與包廂則自4月起至6月底暫停營業3個月。「故宮晶華」改變營業型態只要原因是，受疫情影響觀光客進不來，業績急降9成，所以晶華酒店集團向故宮博物院反應並取得同意後，決定調整營業時間。

晶華酒店集團表示，「故宮晶華」4至6月只接受3樓宴會廳訂席，一方面是有新人原本就訂好婚宴且未取消，另一方面是接到不少公協會與機關團體需要場地舉辦教育訓練，其中不少觀光旅遊產業希望在此舉辦培訓。

「故宮晶華」是晶華酒店集團標得的BOT案，基地面積為1,430平方公尺，總營業面積則為1,455坪，位於故宮展覽酒店兼差大樓西側，晶華投資4億元打造地下二層、地上三層的一棟五星級宴飲酒店經紀中心。

(工商 )