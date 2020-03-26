銀行體質還不夠壯，休想少提備抵呆帳準備。房貸利率快跌破1％，銀行反應不動產備抵呆帳提存率仍有1.5％，要求調降，銀行局26日以三理由「駁回」，即銀行仍是要預先因應景氣反轉的風險；國際銀行放款提存率是2％，國銀只有1.39％；備抵呆帳提存不是以獲利為考量，且銀行對客戶也不是只靠房貸獲利。

央行降利率、政府要紓困新冠疫情受影響民眾，都讓房貸利率下降到逼近1％，即有銀行反應每筆房貸利率1％多一點，但每筆提存1.5％的備抵呆帳準備，加上資金成本，等於作一筆賠一筆，再加上目前逾放比極低，抵押品價值超過貸款，建議應降低提存率。金管會主委顧立雄26日原本表示，可以檢討看看，但銀行局下午即已三大理由「駁回」此提議。

銀行局副局長莊琇媛表示，先前為了控管不動產授信風險，銀行局有集中度等內部管理指標，再要求銀行對不動產授信提存1.5％的備抵呆帳，以因應景氣反轉的風險，現在內部集中度指標等已取消，回歸銀行自主管理，但1.5％的提存仍是有其必要。

第二是國際銀行的放款提存率是2％，但國銀的放款提存率僅1.39％，距國際標準仍有一段距離，此時更不可能調降提存率；同時如大陸亦有強化貸款損失準備監管，要求放款提存率是2.5％，亦或是備抵呆帳覆蓋率要達250％，代表全球銀行都是要求較高標準的放款提存率。

第三是放款提存呆帳準備不是以獲利為考量，而是要厚植風險承擔能力，會影響房貸成本的因素很多，且銀行承作房貸業務，並不一定以房貸為獲利要件，客戶可能與銀行有多項業務往來，也可能從其他業務獲利。

莊琇媛表示，到今年1月底，國銀逾放比為0.23％、呆帳覆蓋率596.73％，資產品質良好，但整體放款覆蓋率僅1.39％，銀行局的監理方向是朝2％提升，此時若調降不動產授信提存率，就更不可能達到此目標。

另外，銀行局也強調，目前沒有銀行或銀行公會正式提出此建議，先前銀行只有建議房貸授信的資本計提要改用貸放比（LTV），預計下半年上路。

(工商 )