大陸女星趙奕歡25日在微博秀出3張與前「自由發揮」團員李伯恩的甜蜜合照，她開心：「我終於找到了一個我一瞪眼，他就跪下的人。」大方認愛。李伯恩近年來轉往幕後發展，曾擔任任家萱（Selina）、蘇打綠等MV導演，他獨家回應本報坦言與趙奕歡交往3年，現在想踏踏實實戀愛、工作。

2人過去鮮少放閃，李伯恩透露之前比較顧慮趙奕歡是女演員，戀愛不方便太公開，免得被轉移工作焦點，雙方都有共識後覺得想大方接受大家的祝福，李伯恩說：「不想再這麼高調 ，很珍惜，也有很認真的付出。」他還為了女友也到大陸發展，同時也正考慮婚事。

他們在工作中相識，通過微信互動聊了1年後才交往，他很欣賞趙奕歡率真 、不做作、善良的個性，李伯恩當初在追趙奕歡時，趙奕歡在大陸各地工作拍戲，他都會飛去當地探班，加上趙奕歡事業心滿重，被他的行動給感動。

李伯恩已見過趙奕歡的父母，目前也住在北京，「想先闖闖事業再定婚期」，趙奕歡也很期待來台灣玩。此外，李伯恩在2008年參加第3屆《超級星光大道》，曾跟徐佳瑩交往2年後分手，當時外傳李劈腿，讓徐佳瑩崩潰分手，不過時隔多年，徐佳瑩在2018年跟導演比爾賈結婚，被問及與徐佳瑩還有聯繫？李伯恩直說：「都已經10年前的事情，如今對方也找到了歸宿，希望還是不要再討論這個話題，不過也很替她高興並祝福。」

趙奕歡、李伯恩放閃。（擷取自微博）

(中時 )