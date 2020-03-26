蘋果最新無線耳機 AirPods Pro一推出之後，不管是受到市場追捧熱潮，還是新冠肺炎疫情導致出貨時間一再延遲，不過根據大陸的蘋果官網顯示，Airpods Pro 發貨日期已經恢復正常，台灣官網在訂單顯示頁面也顯示2~6 個工作天就可以送達。

從大陸的蘋果AirPods Pro訂單，先前有好長一段時間發貨日期都是顯示4周才會送達，但目前從官網來看，AirPods Pro 的預計發貨日期已經恢復正常，為1~3 個工作天，若搭配普通充電盒以及無線充電盒，都顯示均有現貨。

從大陸官網來看，AirPods Pro 的預計發貨日期已經恢復正常。(圖/翻攝自大陸蘋果官網)

若從台灣官網來看，顯示若在26日下訂單，送達時間為3/28-4/01，也就是2~6個工作天，比2月初還要快上許多，若是搭配普通充電盒以及無線充電盒，則是在2天後就會送達。

台灣蘋果官網顯示，只需6個工作天內就可以送達。(圖/翻攝自台灣蘋果官網)

在去年聖誕節購物旺季前夕推出的AirPods Pro廣受好評，推出不久就面臨缺貨問題，加上受到新冠肺炎疫情影響，3大Airpods代工廠立訊精密、歌爾聲學以及英業達也在當時宣布延後開工，導致產品出貨時間也被迫延期。

至於蘋果iPhone 最大代工廠鴻海集團旗下富士康，各地復工情況也必須遵守當地政府規定，最新消息指出，武漢廠首批員工已經獲准返廠。

鴻海3月初線上法說會資料顯示，大陸各廠區復工嚴格要求「合法合規」，並以「分批有序」的方式規畫復工策略與進度，以「員工安全」為最高原則。大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，目前進度來看3月底前應可恢復季節性正常產能。

(中時電子報)