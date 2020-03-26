立委賴惠員、黃國書、王美惠及黃世杰今日於立法院舉行聯記者會，叮囑台鐵局不要成為防疫破口。對此，台鐵局表示感謝，並承諾「防疫不會誤點」。

台鐵因車站數量多計241站，且目前體溫量測設備不易採購及防疫天使持續招募中，為積極加強落實防疫措施，台鐵局表示，2月起已提前部署採購體溫量測設備，並尋求中央疫情指揮中心協助，規劃將分階段實施全面量測體溫。

台鐵表示，第一波自4月1日起於34站實施進站旅客量測體溫，包含22站裝設紅外線測溫儀、12站配置額溫槍量測，旅客涵蓋率約7成；第二波視額溫槍採購及人力招募情形，陸續加速啟動其他車站量測體溫；另招呼站47站因地屬偏僻，招募較為不易，最遲4月30日前完成招募，全面實施量測體溫。

對於4名委員提醒，台南新營車站、台中火車站、桃園內壢車站等旅客人數較多的車站，台鐵將會視體溫量測設備及防疫天使到位，加速實施旅客體溫量測。

(中時 )