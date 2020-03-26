高雄知名夜店MUSE宣布停業至4／2。（翻攝MUSE臉書／柯宗緯高雄傳真）

高雄知名夜店LAMP DISCO宣布停業至4／2。（翻攝LAMP DISCO臉書／柯宗緯高雄傳真）

新冠疫情持續升溫，高市知名大型夜店MUSE、LAMP DISCO兩家最具指標的夜店，25日暫停營業至4月2日止，消息一出不少夜店咖相當震驚，但也因特殊時期，只能乖乖配合防疫。

高市警局今天指出，日前市警局會同市府衛生局、經發局等相關單位，20至22日針對轄內大型夜店、KTV等場所實施聯合稽查及規畫營業場所周邊路檢，並進一步對業者道德勸說，考量疫情停業。

警察局指出，目前已有MUSE、LAMP DISCO等2家大型夜店配合，25日起暫停營業。另外，高市各區業者也紛紛表示願意跟進，共體時艱，全力防堵疫情風險升高，確保消費者健康及安全。

MUSE指出，由於新冠狀肺炎疫情的持續加溫，為維護顧客健康安全，25日起將暫停營至4月2日止，也感謝辛苦的醫護人員。這段期間進行整個空間的消毒作業，也建議大家在密閉空間要配戴口罩、勤洗手，不要趴趴走。

LAMP表示，23日起至4月2日暫停營業，請大家配合政府政策，以自身健康管理為優先，請大家一起順著時中走，讓社會儘速回到那美好、健康的一面。

(中時 )