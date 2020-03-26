立委蘇治芬（左一）邀體育署副署長王水文（右二）實勘老舊的北港鎮立游泳池，雲林縣議員蔡岳儒（左二）、北港鎮代許玉明陪同，蘇將力爭前瞻2.0經費補助。（蘇治芬服務處提供）

雲林縣北港鎮立游泳池老舊不堪，亟需改建，立委蘇治芬力爭納入前瞻計畫2.0，串聯周進運動設施，成為地方運動休閒生活圈，下午邀教育部體育署副署長王水文等實勘，指示北港鎮公所進行可行性評估。

陪同現勘的雲林縣議員蔡岳儒指出，北港游泳池1986年落成啟用，是居民重要的運動休閒設施，如今已老舊不堪，東北季風侵襲與西曬問題一直無法解決。

北港鎮長蕭永義與鎮代表許玉明也說，該游泳池位置恰位於北港運動公園和河濱公園之間，對於城市內的綠地、休憩動線串連是一大障礙，希望透過游泳池的改造，建構周邊更緊密的綠帶與文化軸線。

蘇治芬為北港運動公園和河濱公園爭取到營建署「城鎮之心工程」中央補助，針對北港溪堤防及運動公園操場等正在進行改造工程，她強調，游泳池若能在公園內更適當處重建，所騰出的位置就能改造成為公園內的開放空間，串連北港市區的綠地系統，以及北港魅力河川高灘地計畫所包含的水岸。

建築師甘銘源表示，將北港游泳池方位轉向，可重新詮釋運動公園既有的神社文化與歷史軸線，復興在地居民過往對於運動公園回憶，建構起公園人流，而堤頂區域能產生更好且更安全的對話，也可彌補東西曬與東北季風侵擾的問題。

王水文認為該游泳池有改善必要，整體計畫尚待評估及規畫，請北港鎮公所與建築師團隊先進行可行性評估。

蘇治芬建議，串連周邊運動場所整合成一個運動園區，可大大提升北港居民的生活休憩空間，待提出完整計畫後，會再與北港鎮公所研議討論，在今年底提送前瞻2.0計畫， 她會在中央大力爭取前瞻2.0經費補助，替在地居民及遊客營造一個北港溪畔舒適的休憩地景。

(中時 )