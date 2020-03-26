台中建商防疫出新招！因應新冠肺炎疫情嚴峻，各大企業陸續啟動應變機制，台中建商也開始大量推動線上作業，減少群聚感染的風險。其中，總太地產首度推出線上客變說明會及首創「線上區權會」；受到疫情干擾，賞屋客明顯減少，永福地產與坤悅開發等建商強推線上賞屋，主攻年輕首購族。

總太地產表示，近年積極提升數位服務便利住戶，近期首度推出「共好MELODY」建案線上客變說明會，將預售屋客變重點以雲端影片分享給住戶，除了寄出紙本資料給所有權人外，更提供線上加密資料夾下載，即時快速又便利。

此外，總太位於台中市北屯區「織築」新成屋，預計本月28日召開第一屆區分所有權人大會，因應防疫措施減少群聚風險，總太首創「線上區權會」，採用視訊軟體召集會議，除維持跟現場會議一樣的會議溝通與意見表達，更能維護全體住戶的健康安全。

總太表示，考量數位模式辦理可能對部分住戶仍難適應，因此住戶可選擇親自至會場參與區權會，但必須配合現場防疫措施；也可透過電腦、手機遠距參加線上會議、舉手並且同步線上表決；至於重點議題決議，也將透過現場及多人線上視訊系統輔助，達成虛實合一。

此外，受到疫情干擾，賞屋民眾明顯減少，建商紛紛推動線上賞屋，吸引年輕族群的注意，成效頗佳。其中，北屯區11期預售案「洲際W」，受惠地利優勢及漢神百貨即將進駐的磁吸效應，吸引不少賞屋客上門。近期因應疫情，不僅提供線上賞屋，同時加強案場防疫，打造安心賞屋環境，全案銷售已衝破八成。

坤悅開發指出，雖因疫情壟罩，仍有不少客戶透過線上洽詢賞屋。其中，位於台中太平區與大里區交匯處的坤悅「迎新墅」，獲得不少首換、年輕小家庭青睞，預計今年5月完工。

(工商 )