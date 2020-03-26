中鼎工程近乎是國際上的台灣工程國家隊，中華信評今（26）日表示，對該公司流動性的最新評估結果，顯示可將先前的「允當」等級，上調至「極強健」等級，長、短期發行體信用評等twA」／twA-1，則獲得確認，評等展望為「穩定」。

雖然中華信評今天也表示，這項調整並不會影響中華信評對該公司的評等。但由於新冠疫情在全球擴散已導致企業、金融機構流動性嚴重緊縮，各國急於注資紓困，中鼎工程在此時獲得流動性更強的第三方評估結果，突顯該公司的經營優勢。

中華信評分析師郭彥煒指出，中鼎工程流動性極強健的原因，是公司方經由發行長天期公司債以及動支了一筆銀行長期貸款等方式，大幅延長了公司借款的到期結構。

也由於中鼎工程減少了短期借款的使用額度，中華信評預期，該公司在截至2020年12月31日前的12個月期間，以及其後12個月內的流動性來源對流動性用途比將介於2.2倍至2.6倍之間。

郭彥煒認為，中鼎工程在國內市場持續維持的領先地位、不斷擴大的海外營運規模，加上日益提升的業務多元性，應可在未來一至兩年期間支持該公司維持其競爭地位。

然而，與全球大型統包工程（EPC）業者相較，中鼎工程的營運規模相對較小，中華信評認為，該公司在國際EPC業務的獲利能力較弱，部分抵銷了企業的各項優勢。

(工商 )