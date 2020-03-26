新冠肺炎疫情持續延燒，CATCHPLAY+影音平台為了讓民眾隨時隨地盡享好片，即將在4月上架多部強片新劇，讓會員「追好追滿」；其中包括院線強檔《猛禽小隊: 小丑女大解放》、《李察朱威爾事件》、《暴走曼哈頓》等票房電影，全台獨家於4月2日上架的喜劇影集《柔伊的讀心歌單》（Zoeys Extraordinary Playlist），以及公視最新奇幻台劇《妖怪人間》，亦將於4月4日與公視同日跟播，另外如韓片《黑計畫》、新年強片《喜從天降》或《地久天長》等上百部各國好片都將陸續於CATCHPLAY+上架。

CATCHPLAY+ 4月搶先上架多部強檔好片，首推女神瑪格羅比回歸「小丑女」並率領女力搭檔討回公道的動作電影《猛禽小隊: 小丑女大解放》；卸下「黑豹」戰袍，漫威男星查德維克博斯曼在《暴走曼哈頓》中飾演警探，為了查案而封鎖曼哈頓，並得在限時之內找到殺警真兇；而由奧斯卡大導克林伊斯威特執導，改編自真實百人傷亡爆炸案的新作《李察朱威爾事件》，當輿論報導不實，真相該如何被揭開，他究竟是英雄還是殺人犯，多部院線強檔好片讓會員隨選隨看。

《喜從天降》劇照。（CATCHPLAY+提供）

被喻為《歌喉讚》與《歡樂合唱團》進階版的最新影集《柔伊的讀心歌單》，描述一場意外後，柔伊隨時都能「聽」到路人心裡在想什麼，只是這些路人的心聲，在柔伊耳裡全變成了曼妙歌曲，從惠妮休斯頓到凱蒂佩芮，不同年代的金曲歌舞隨時在眼前華麗上演。面對暗戀她已久的摯友與心儀的同事，柔伊能不能運用這個特殊能力，讓事業與愛情兩得意。《柔伊的讀心歌單》不但劇情節奏妙趣橫生，更有席琳狄翁、披頭四及凱蒂佩芮等多位巨星的名曲催化，絕對是療癒心情的最佳夥伴，即將於4月2日獨家在CATCHPLAY+上架。

(中時 )