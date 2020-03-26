新冠肺炎擴散全球，東南亞區也遭病毒摧殘，泰國、馬來西亞、新加坡確診病例也都不斷上升，然而與周遭相比，經濟相對較不發達的越南卻反而是疫情控制最得當的國家，截至25日，越南僅確診134例，甚至比台灣還少，對此有臉書粉專點出越南防疫關鍵，網友看完後也直呼不可思議。

臉書粉專《看見世界天氣晴》表示，越南政府在疫情爆發初期，隨即禁止大陸人入境，同時禁止遊輪停靠任何越南港口，也即刻宣布鎖國；許多店家警覺性也非常高，自主性禁止大陸人入住。除此之外，越南媒體也不斷對民眾宣導疫情嚴重性，人民也紛紛自動戴上口罩防疫。

《看見世界天氣晴》指出，越南非常重視疫情，儘管身為新興起的亞洲觀光大國(2019年國際觀光客1800萬)，但政府知道，要是疫情擴散，醫療體系崩盤，代價會更大，於是寧願少賺觀光財，提早關門確保安全。

粉專指出，越南政府防疫作法相當確實，只要有一個人確診，整條街居民都必須隔離14天，同時進行消毒，並有政府專人送餐，才能成功將確診數控制在134例。

(中時電子報)