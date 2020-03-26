企業聘用運動指導員邁入第三年 109年補助方案即日起受理。（嵌入自i運動isports）

運動員善於設定目標且勇於面對挑戰，更注重團隊合作，這些都是企業徵聘人才的優良人格特質。教育部體育署自107年推動「企業聘用運動指導員」專案，促進運動人才多元就業，並搭配補助方案，有效提升職工運動風氣，今年3月底在北中南舉辦3場次「企業補助方案說明會」，本年度全面採用線上申請，使流程更加便利，號召更多企業一同加入推廣職工運動的行列。

「企業聘用運動指導員」專案已邁入第3年，截至今年3月中，已輔導企業聘用257名運動指導員，補助企業辦理800多項員工運動休閒活動，超過15萬人次參與，有效帶動公司運動風氣、活絡工作氣氛，受補助企業均十分肯定。承襲歷年的豐碩成果，109年企業補助方案即日起開始受理申請，臺北場次說明會已圓滿落幕，27日在臺中及4月10在高雄各有一場次，歡迎有意申請經費補助之企業踴躍參加。

每聘用一名運動指導員，可申請補助最高30萬元辦理運動休閒活動經費，每家企業最高可申請90萬元，本年度全面採用線上申請，經由i運動資訊平台，讓申請補助及刊登職缺一站完成，申請流程更加便利。

新型冠狀病毒肺炎防疫期間，除了戴口罩、勤洗手、少去公共場所，運動更能提升免疫力並可有效促進身心健康，甚至對抗憂鬱、焦慮與恐慌。目前我國職工運動普遍不足，因此體育署推出「企業聘用運動指導員」專案，補助經費讓企業辦理員工運動活動，期望讓運動指導員深入每家企業，循序漸進推展職工運動，促進員工身心健康，不分產業攜手對抗病毒，成就全民防疫。

今年的企業聘用運動指導員補助方案已開始受理申請，預計在3月底召開的第2次審查會議，目前約10多家企業申請，顯示有越來越多企業認同「運動是健康的不二法門」，在防疫非常時期，運動有助緩解員工工作壓力和情緒，歡愉的工作氣氛進一步也能提升企業產值與競爭力。

為了協助企業尋找合適的運動指導員，體育署後續將舉辦「實體媒合會」，提供客製化媒合服務，創造企業與運動指導員雙贏局面。另為鼓勵企業聘用運動指導員，也提供更多好康措施如「運動指導員增能課程」、「運動名人/大使講座」、「科技體適能檢測」、「職工運動諮詢服務」等，期望在運動指導員的帶領下，讓職工運動在企業中蓬勃發展。

員工是公司的最大資產，透過規律運動改善員工的生活型態，進而提升工作效率，增加企業競爭力，可說是一項雙贏策略，體育署誠摯邀請更多企業加入聘用運動指導員行列，共同打造健康的活力職場。最後也呼籲國人，適度運動也能提升免疫力，並注意通風適時補充水分，以更好的健康狀態共同抵抗疫情。更多消息請上活動官網「運動好人才 企業動起來」（https://sesi.nasme.org.tw/）。

※「企業聘用運動指導員補助方案」說明會資訊

(一) 臺中場：

3月27日(星期五) 下午2時30分至4時30分

豐邑市政都心廣場 301會議室(台中市西屯區市政路386號3樓)

(二) 高雄場：

4月10日(星期五)下午2時30分至4時30分

台槓創新HUB 11樓A2(高雄市前鎮區一心二路33號11樓A2)

(中時 )