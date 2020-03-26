新冠肺炎疫情升溫，重擊觀光旅遊產業鏈，政院宣布對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案加碼1倍，約有14萬名員工適用。雄獅、六福認為，這項紓困政策，精準、快速、有效、直接，相信在政府及業者共同努力下，能夠快速恢復元氣。

新冠疫情衝擊全球整體經濟，尤以飯店業、航空業、旅遊業及泛觀光供應鏈產業損失最為嚴重，產業迎來難以預測的寒冬期，雄獅旅遊、晶華酒店相繼宣布董事不領薪酬、高階主管減薪，盼可穩定全體員工，確保永續經營。

雄獅旅遊董事長王文傑表示，感謝府院體察觀光產業遭逢經營困境，持續指示相關部會調整產業紓困政策，精準、快速、有效、直接，特別是交通部與勞動部立即運作應變，保障勞工權益，避免整體經濟出現連鎖崩潰效應，出手救世（台灣）救市（產業）！」

雄獅旅遊積極為觀光產業發聲，針對『稅、費、薪、損』四大部分向政府提出建言，獲致台灣觀光協會、旅遊產業公協會與媒體輿論支持。在此鄭重感謝總統府重視產業聲音，快速指示調整產業紓困政策，並感謝行政院、交通部、勞動部、觀光局加速滾動式決策，即時解決企業與勞工問題。

王文傑認為，隨著新冠疫情逐日升溫、產業營運狀況惡化也接踵而來，政府的超前部署不僅在防疫方面，並傾聽產業聲音，迅速展開「紓困2.0」計畫，「對症下藥」搶救瀕臨崩潰的觀光產業。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，面對如此大的挑戰，我們第一個反應都是想辦法讓員工們維持原來的生活，並且在現有的營運條件下，仍持續提供客戶高品質的服務，運用各種方案堅持下去。隨著疫情延續，非常感謝政府看到我們的努力，並且展現快狠準的魄力，快速超前部署、出狠招加碼補助、準確理解產業危機與痛點。

莊豐如說，台灣人抗疫已成全球人表率，相信整體台灣經濟在政府及業者共同努力下，將會快速恢復元氣，再次驚豔全球。

(中時 )