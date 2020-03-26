避險成本也是回不去了。新台幣前二月貶值逾0.7％，比去年同期貶更多，但壽險業匯兌成本仍達新台幣408億元，只比去年同期少3億元；同時外匯價格變動準備金2月底降到516億元，創17個月來新低，代表壽險公司承受匯兌波動的本錢趨弱。

拆解壽險業前二個月匯兌成本，若其國外投資完全不避險，則前二個月其實會有匯兌利益722億元，但因為花了278億元去買避險契約，然後新台幣貶值，避險契約出現882億元的評價損失；再加上新台幣對應亞幣匯率「獨強」，一籃子貨幣避險失靈，前二月收回30億元外匯準備金，綜合後前二個月匯兌成本共408億元。

去年前二個月新台幣微貶0.14％，但因為台美利差仍大，避險契約較貴，再加上有匯兌利益加碼提存外匯準備金近百億元，所以去年前二月匯兌成本是411億元，今年避險契約成本略降、且是收回準備金，但匯兌成本也只省了3億元。

年初股債價格仍佳，不少壽險公司趁勢實現股債資本利得，金管會26日公布壽險業前二月累積稅前獲利497億元，較去年同期成長182％以上，多賺321億元。

且因為債券價格上揚，壽險業到2月底淨值達1兆9,963億元，雖未突破2兆元，但再創歷史新高，比去年底增加666億元，比起2018年底股債雙跌時的淨值，則是大幅增加9,062億元，但隨著3月全球股市下跌，壽險業淨值恐大量蒸發，但美股及台股近日回升，就看月底時能撐在哪裡，決定首季財報要揭露的淨值。

壽險業海外投資到2月底達新台幣17兆8,373億元，金額再攀新高，占可運用資金比率66.41％，則是與1月持平，在大量外幣資產下，壽險公司必須花一定的成本買避險契約，如前二月就是278億元，且這些錢是一去不回頭，但就是可維持損益的平穩，不受匯率波動大起大落。

(工商 )