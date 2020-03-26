英國新冠肺炎疫情失控，單日新增1400多起確診病例、死亡人數也雙雙刷新單日紀錄，目前英國境內確診數達9640人，死亡數增至466例。不過在倫敦佩克漢（Peckham）有一名女子，出現高燒、乾咳和嘔吐等疑似症狀，她的丈夫當下撥打給999呼叫救護車，卻被告知「不是優先病患」，醫院不會收治，只好在家中觀察、自我照顧，沒想到女子病情急速惡化，隔天就病逝。

這名36歲的女子凱拉（Kayla Williams），當時出現高燒、乾咳和嘔吐等符合新冠肺炎的疑似症狀，凱拉的丈夫法比恩（Fabian Williams）趕緊呼叫救護車，醫療人員抵達後進行相關檢測，但卻沒停留太久，建議病患在家自我照護，「她（醫護）說醫院不會收治她的，她不是優先順位的病患」。

法比恩表示，凱拉的病情持續惡化，21日上午，他替妻子盥洗、餵食一點熱湯後稍作休息，再度走到妻子身旁時，對方已經垂下頭、沒了呼吸。當醫療人員在此趕來時，對凱拉實施心肺復甦術，但依然回天乏術，警方曾走訪卻不敢走進家門，穿戴全套防護裝備的喪葬業者1小時後抵達 ，把妻子遺體層層裹住、放進屍袋，「我只知道我應該要隔離，沒有人告訴我，她的遺體會不會接受檢測，或者任何其他事情」。

根據《衛報》取得的文件指出，倫敦救護站（London ambulanceservice）醫療人員，當時將凱拉視為疑似病例，首次接獲通報探訪後，在報告裡寫上「新冠肺炎」的字樣，並記錄症狀，同時提醒家屬「緊急時刻撥打999，使用111線上諮詢，家人也建議隔離」。

根據救護站發言人表示，他們20日上午8點32分接獲通報，「臨床醫師治療了一名患者，建議病情發生變化時回電」，隔天下午再度接獲通報，立刻派出大量資源，「第一批醫護人員在7分鐘內抵達，遺憾的是，患者已經死亡……我們的同理心此刻與家屬同在。在這前所未見的時刻，我們非常努力地照顧所有市民」。雖然醫護站做出一和聲明，但是卻也引起死者家屬反彈，認為當下若是能受到醫療照顧，而非在家觀察，相信就不會有憾事發生。

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(中時電子報)