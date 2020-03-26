英國媒體《BBC》報導，一名英國民眾反映女兒及其澳洲籍男友遭我國要求居家檢疫14天，所受待遇不佳。對此，外交部發言人歐江安表示，該報導引述說法不符事實，影射批評台灣的國家防疫形象，外交部對此深表遺憾。

歐江安表示，這對英國情侶曾表示沒有足夠金錢在原旅館隔離檢疫14天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排。該檢疫中心是由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕非如報導所述「如同監獄般環境」，或是「遭到反鎖」等情。

歐江安指出，該名英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，但因涉及特殊的專有名詞，中心人員未及時瞭解，但隨即在她入住當天第三餐起，即均提供「無麩質飲食」。至於英國女性民眾入住的套房熱水設備故障，經反映後，已獲另安排設備更好的雅房入住。

歐江安說，該名英國女性及其男友接受居家檢疫，在檢疫中心內部空間活動並未受限，但因隔離所需無法外出。她曾要求與其男友同宿，但她的要求完全不符合隔離檢疫的原則，該中心為避免造成疫情破口，因此未同意該請求。

歐江安強調，善待客人是台灣舉世皆知的民族性格，對於國際知名媒體未經向我國政府相關機關查證，即報導悖離事實的內容，對台灣國家聲譽造成傷害，外交部深表遺憾。

英國在台辦事處表示，他們與台灣相關政府單位已解決這位英籍女子的特殊飲食需求，也提供電話讓她與親友聯絡，英國在台辦事處支持她在台灣完成居家檢疫後的返家計畫。

(中時 )