連晨翔熱愛戶外活動，近來因新冠肺炎疫情較常宅在家。（SKECHEES提供）

連晨翔熱愛戶外活動，近來因新冠肺炎疫情較常宅在家。（SKECHEES提供）

連晨翔身兼演員和歌手身分，天生好動、閒不住的他，近期因為疫情關係經常宅在家「練功」，不僅頻頻下廚、跟家人聯絡感情，還跟爸爸學了很多新菜色，甚至專程買鐵板鍋做各種鐵板料理，不過他笑著招認，其實是因為自己愛吃才做的。

鴨子滑水的連晨翔，早已展開一連串工作計畫，除了暑假將發行EP，他更銜接亞洲男神吳尊，接下知名運動品牌男代言人。連晨翔坦言自已就是「坐不住的年輕人」最佳代表。雖然平時演藝行程忙碌，但只要一有空檔，就愛呼朋引伴打球、跑步與健身，或打打電動、戶外踏青等。活力四射的他拍攝形象照時，在極限運動場從空中向下跳，呈現出極限運動的速度感與輕盈的身手，果真沒有辜負粉絲暱稱的「小飛俠」美名。

但他透露去年底遠赴倫敦工作，得知導演要安排他在MV中開車，便滿懷希望特別事先申請國際駕照，幻想自己在倫敦開車會有多拉風，哪知到現場才發現，超帥氣英式古董車是手排車，而他早已忘記手排車怎麼開，只好讓一群工作人員手動推車、他坐在車上假裝帥氣，直呼小飛俠真是糗大了。

連晨翔「生而好動」的影片即將在四月於「就是愛現」粉絲團全球首播，拍片花絮也一併大方釋出，讓粉絲一窺晨翔「生而好動」的工作、生活與玩樂，片中包括與好友逛街、在街頭尬舞、跟團員們練唱及登台表演等等，工作中及私底下的連晨翔，讓粉絲一次完整收錄。除此之外，該片也將用線上直播方式讓晨翔與粉絲共同見證，連晨翔用愛的呼喚粉絲們鎖定與他一起共度全球首播的美好時光。

(中時 )