總統大選期間，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬告「黑韓」媒體人，26日上午年代電視台主播張雅琴出庭，強調防疫當前，呼籲李對其他新聞工作者撤告。李的律師郭瓊茹表示，提告的部分都有所本，是否撤告會再與李討論。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，由於李佳芬告的人太多，所以分批次開庭，上午是第一次的偵查庭。
張雅琴由律師陪同，一大早便抵達雲林地檢署，她說，韓是總統候選人，可受公評；現在疫防這麼嚴重，台灣是全世界防疫做的最好的國家，大家都忙著防疫，提告的方式不會讓她退縮。
郭瓊茹回應，李提告的部分都有所本，張雅琴所言只是在合理化自己的行為，相關檢察官會詳細調查，案件基於偵查不公開，不加評論，至於其他媒體人撤告部分，是不同的事件，將會與當事人討論後，如有必要再回應。
李佳芬委任律師控告包括張雅琴、名嘴鄭佩芬、《蘋果日報》社長陳裕鑫等多人惡意加重誹謗、公然侮辱，嚴重妨害名譽等。
(中時 )
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