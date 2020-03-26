FED主席：美經濟恐陷衰退 但我們還有很多法寶 20:372020/03/26 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯準會主席表示，美國經濟「極可能陷入衰退」。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鮮少在全國性電視台亮相的美國聯準會主席鮑爾，26日罕見登上國家廣播公司（NBC）節目「今天」。他表示，美國經濟「極可能陷入衰退」；不過鮑爾認為，控制新冠疫情擴散的進度，將是決定經濟何時重新開啟的關鍵。 鮑爾說，聯準會仍有許多可支撐美國經濟的辦法，「我們不會彈盡援絕。」 (中時 ) #鮑爾 #美國經濟 #FED #新冠肺炎 #疫情 #聯準會 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普砸2兆、Fed灑幣僅能止痛？ 專家揭美股還得跌15％ 00:032020/03/24 財經 搶救經濟大作戰，要拿出更大魄力 01:202020/03/24 時論廣場 80％經濟學家預測美國經濟將步入衰退 10:282020/03/24 財經 豪賭美經濟大翻身！對沖基金大老砸760億入市 15:022020/03/24 財經 川普剉咧等！美明公布周失業人口恐達340萬 14:532020/03/25 財經 疫情升溫 川普仍盼復活節前重啟美國經濟 23:402020/03/25 財經 川普救經濟 盼復活節前啟動 04:102020/03/26 國際大事 兩大之間難為小，台灣應思趨吉避凶 04:102020/03/26 時論廣場 川普急讓企業復工 恐使美經濟陷入蕭條？ 16:352020/03/26 財經 《金融》袁永騰：美國經濟減災超前部署，美股有撐 16:312020/03/26 財經 國際熱門新聞 史上新高！美前周初領失業金人數爆增3百萬 - 國際 華府早有抗疫劇本 但川普政府未遵從 - 國際 確診直逼7萬 醫院爆滿 美快變成義大利 - 國際 川普上場 打“世衛組織偏袒中國” - 國際 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假設情況 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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