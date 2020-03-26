鮮少在全國性電視台亮相的美國聯準會主席鮑爾，26日罕見登上國家廣播公司（NBC）節目「今天」。他表示，美國經濟「極可能陷入衰退」；不過鮑爾認為，控制新冠疫情擴散的進度，將是決定經濟何時重新開啟的關鍵。

鮑爾說，聯準會仍有許多可支撐美國經濟的辦法，「我們不會彈盡援絕。」

(中時 )