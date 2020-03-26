閻奕格發行新數位EP《少了一件牛仔褲》，近來推出新歌〈Please don’t cry〉歌詞版MV，她睽違近10年在螢光幕前秀舞技，邀來網紅嘻小瓜一起拍攝舞蹈版MV，她當天小露性感，秀出結實的川字肌，透露在拍攝前，前後只練了3次舞蹈就上場拍攝，十分有挑戰性。

閻奕格緊張說：「這是我第一次拍舞蹈MV，很害怕我忘記舞步就會害得Dancer老師們要一直重跳。」順利收工後，工作人員誇讚閻奕格很有唱跳歌手的氣勢，她鬆了一口氣說：「又完成了一項自己的To-Do-List，要兼顧唱和跳是一件不容易的事情，很開心自己挑戰成功了，也期待之後能夠在舞台上表演給歌迷們看。」

她分享該曲背後的故事，是有次試著和一位剛認識不久的男生約會，但在過程中發現他比較適合當朋友，「當我想委婉拒絕他時，卻發現他好像一直沒有聽懂。」而這尷尬的約會過程，竟碰巧被音樂人倪子岡撞見，他在一次的創作營活動上，把故事寫成為閻奕格量身打造的歌曲。

(中時 )