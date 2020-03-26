林俊傑（JJ）27日歡慶39歲生日，不過近來新冠肺炎肆虐，他原定當天在上海舉辦「JJ林俊傑聖所：WONDERLAND」演唱會已延期，心情遺憾，也因為沒辦法在演唱會上和大家見面，JJ衍生提出了在生日舉辦 「327 LOVE WISHES 直播見面會」的想法 ， 並邀來金曲歌王陶喆、金曲歌后蔡健雅一起同台互動，更由金鐘主持人黃子佼主持，盼大家待在家的同時，共同分享愛與希望。

JJ表示具有意義的日子，與充滿誠意的朋友們，「進行最直接的雲見面，全網播出，不准不來！」JJ當初一向3人發出邀約後，他們皆一口答應，相當力挺。而JJ在去年生日，也同樣以直播的方式和大家一起共度，以「327無肉日」呼籲大家一起實踐環保，把環保理念融入生活之中，與團隊響應環保行動。此外，JJ「327 LOVE WISHES 直播見面會」27日晚間7點半在臉書、YouTube、KKBOX、騰訊音樂娛樂等直播。

(中時 )