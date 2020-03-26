我國中央疫情指揮中心今（26）公布新冠肺炎（COVID-19）最新疫情，再增17名確診案例，目前共累積至252例。隨著國內確診陸續增加，解除隔離的仍只有29人，主要就是因為新型冠狀病毒太過狡猾，可在體內長時間存活，這讓胸腔科醫師蘇一峰也感嘆，恐怕到時候疫苗開發出來後，效果也不顯著。

在今日疫情記者會上，指揮中心專家小組召集人張上淳解釋，為什麼確診病例中超過7成的患者是無併發症的輕症，但痊癒出院的只有28例？其中最主要原因就是「病毒存活時間太長」，需要花很長的時間才能將呼吸道及體內病毒清除乾淨。資料指出，治癒中位數落在24天，但有人甚至要53天才能痊癒出院。

這病毒的特性不但讓張上淳坦言「很不尋常」，更讓胸腔重症醫師蘇一峰就在臉書上感嘆「自己的鐵嘴又說中了」。他指出，10多天前，他就稱「曾經被感染者不一定就能獲得免疫力」，認為英國若想實施「群體免疫」並不一定有用，其中就解釋了病毒可能會重複感染，由於病毒突變快速，就可能讓感染過的確診者再次感染，所以存在抗體的人也不一定能獲得完全的免疫力。

而被稱作為新冠肺炎「解藥」的瑞德西韋，目前已在3位病人身上測試，預計在4月能夠解盲。但是蘇一峰卻預測新型冠狀病毒的疫苗效果「可能會很差」，他指出「連感染都無法有效免疫，更別提疫苗了……」。並坦言，世紀病毒狡猾超乎想像。

(中時電子報)