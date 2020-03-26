史上新高！美前周初領失業金人數爆增3百萬 20:462020/03/26 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情重創經濟，美國前周初領失業救濟金人數，創下歷史新高的328萬人。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周四發布最新的前周初領失業救濟金人數數據，受到新冠肺炎疫情拖累，各行各業都遭重創，導致首度請領失業救濟金大爆炸，從上星期的28萬2千人， 口氣爆增近3百萬人，狂飆到328萬！ (中時 ) #美國 #失業 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 天壇防疫慨捐300萬 黃偉哲：居家檢疫恐成最大破口 12:122020/03/23 生活 《半導體》智原於聯電28奈米HPC製程推方案 14:322020/03/23 財經 享溫馨遭爆「有人確診」怒告 衛生局：最重罰300萬 16:272020/03/23 社會 44萬人失業 徵才數減3成 01:202020/03/24 財經焦點 英國佛系抗疫 恐枉死7萬人 01:202020/03/24 國際大事 台灣首廟天壇 慨捐300萬助防疫 01:202020/03/24 地方新聞 新莊騎士自撞電線桿 28歲男傷重不治 18:302020/03/24 社會 遊覽車司機PO疫情假訊息 恐遭罰300萬 12:082020/03/25 社會 1字罰50萬 怪男噴漆「台北市封城」 遭送辦恐罰300萬 15:542020/03/26 社會 加州爆失業危機 兩週內百萬人申請失業救濟 15:432020/03/26 財經 國際熱門新聞 華府早有抗疫劇本 但川普政府未遵從 - 國際 史上新高！美前周初領失業金人數爆增3百萬 - 國際 確診直逼7萬 醫院爆滿 美快變成義大利 - 國際 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假設情況 - 國際 川普上場 打“世衛組織偏袒中國” - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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