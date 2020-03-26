美初領失業金人數暴增飆至328萬人 創史上新高 20:482020/03/26 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國初領失業金人數創史上新高。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情大爆發，重創美國就業市場，根據美國官方公布最新數據，上周初領失業金人數創下328.3萬人，遠遠超乎市場預期。 美東時間26日上午8點30分，美國勞工部報告指稱，美國初領失業金人數暴增至328萬人，遠遠超乎道瓊公司預測的150萬人，同時此數據也超過2009年3月的66.5萬人、1982年10月的69.5萬人，創下歷史最高記錄。 (中時電子報) #失業 #美國 #市場預期 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 44萬人失業 徵才數減3成 01:202020/03/24 財經焦點 美國生活英文可以不會說 這2項技能才必備 15:352020/03/24 日常 中美博疫 恐進一步切割 04:092020/03/25 焦點新聞 Fed轟炸機式撒錢 IMF：全球經濟衰退 04:092020/03/25 焦點新聞 歐美紓困方案 遠超金融海嘯時期 04:102020/03/25 國際大事 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會推無上限QE，金價大漲6％ 09:432020/03/25 財經 《美股掃瞄》美股消息面：短債需求暴增，美債首度出現負利率 10:512020/03/26 財經 加州爆失業危機 兩週內百萬人申請失業救濟 15:432020/03/26 財經 打造人工智慧人才基地 興大大數據中心啟用 16:442020/03/26 生活 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 日報 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。