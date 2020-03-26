新冠肺炎疫情大爆發，重創美國就業市場，根據美國官方公布最新數據，上周初領失業金人數創下328.3萬人，遠遠超乎市場預期。

美東時間26日上午8點30分，美國勞工部報告指稱，美國初領失業金人數暴增至328萬人，遠遠超乎道瓊公司預測的150萬人，同時此數據也超過2009年3月的66.5萬人、1982年10月的69.5萬人，創下歷史最高記錄。

(中時電子報)