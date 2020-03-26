一千萬元以下房貸要降息2碼（0.5個百分點），恐怕要看你跟哪家銀行貸款。金管會主委顧立雄26日在立法院「驚爆」，民營銀行反應若房貸利率一體適用降2碼，「不見得公平」，將會採「主動關懷」，對因新冠肺炎疫情受影響的房貸戶，才可能提供降息2碼。

另外，對於新冠肺炎疫情仍持續在歐美蔓延，顧立雄也表示，請由銀行局與銀行溝通，將每年6月交卷的「壓力測試」，今年考慮提早進行且交卷，以期監理上作更佳因應，至於提早到何時，要訂出哪些測試指標，目前仍在討論中，會隨疫情變化作一些調整。

立委林楚茵在財委會質詢時指出，政府協調公股銀行對一千萬元以下房貸，全部降息2碼，比央行降息1碼的部分再多加碼，但民營銀行似乎沒有要跟進，詢問金管會是否要求民營銀行應比照公股銀行。

顧立雄強調，已要求所有銀行必須「足額反應」央行降息的部分，即所有放款都要降息1碼（0.25個百分點），但對於一千萬元以下房貸，公股銀行是全部降息2碼，民營銀行則認為，會主動關懷受疫情影響的企業戶與個人戶，提供必要的協助，即不會一體適用降息2碼，金管會是監理單位，並不適宜出面規勸銀行降利率。

不過，顧立雄也指出，中央銀行提出2千億元定額寬鬆，提供給銀行0.25％的資金，要銀行借款給中小企業，一戶200萬元以下，加上可申請信保保證、各部位的利息補貼方案，等於利息大約在1％左右，這部分則是公營及民營銀行都表示願意極力配合。

立法院財委會26日亦通過臨時提案，要求金管會在一週內，在網站中建置新冠肺炎紓困統計專區，未來每週要定期公布公營及民營銀行辦理企業紓困的申請家數、申請金額、核准家數及核准金額，以讓全民監督銀行執行的成效。

(工商 )