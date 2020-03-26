為防止新冠肺炎境外移入病例增加，中央流行疫情指揮中心日前宣布禁止外籍人士過境，不過3名外籍轉機旅客26日搭機從紐西蘭抵達桃園機場後，卻因禁令無法過境，而紐西蘭因鎖國也無法原機返回，3人傻眼進退兩難，機場各單位也傷透腦筋。

據了解，1名英籍及2名日籍旅客26日搭乘紐西蘭航空班機，從奧克蘭飛抵桃園機場，原本打算分別轉機至大陸及日本，不過台灣已經禁止外籍人士過境轉機，而航空公司不但沒有告知，還讓3人登機，結果抵台後才得知無法轉機，想要返回紐西蘭，卻又因為該國早在19日起就封閉邊境，導致3人陷入卡在台灣進退不得、宛如電影《航站情緣》情節的窘境。

紐西蘭航空表示，因奧克蘭機場地勤人員的嚴重疏失，導致3人受困台灣，而紐西蘭現在也禁止沒有居留權的外籍人士入境，現在只能設法善後。

由於中央流行疫情指揮中心禁止外籍旅客4月7日前在台過境轉機，紐航說是否能讓3人轉機，要看疾病管制署的決定，如果真的無法通融，這3位旅客恐怕要在桃園機場待到禁令結束，而他們會不會成為防疫破口，也令人擔憂。

(中時 )