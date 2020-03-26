美時（1795）董事長Robert Wessman捍衛股價!26日透過其旗下之投資公司Aztiq Lux Sarl買進自家股票共300張，平均買進價格約52.1元，宣示對營運前景持續看好與經營團隊執行能力的強烈信心。

Robert Wessman表示，世界各國皆受新型冠狀病毒肺炎的影響而面臨空前的挑戰，更造成了全球股票市場劇烈波動；以美時製藥2019年的經營實績與未來產品組合的持續強化，目前的股價並沒有反映公司的長期價值與成長潛力。

Robert Wessman進一步指出，美時在2019年繳出營收獲利雙創歷史新猷的基礎下，2020年將會是公司極具發展契機的一年。在團隊的群策群力下，已成功地將競爭核心聚焦於高品質抗癌用藥與特殊學名藥的開發、量產及銷售，未來也將持續地以提供全球病患與合作夥伴最佳產品與服務為經營宗旨。

另外，美時也將擴大投資位於台灣南投的生產基地、致力強化旗下產品組合的多元發展與競爭利基。

(工商 )