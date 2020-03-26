基於防疫需求，大陸民航局26日晚間最新公布縮減航班要求。自29日（周日）起，每家大陸國內航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班。與此同時，每家外國航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每周運營班次不得超過1班。

新浪財經報導，大陸民航局稱，措施是根據疫情防控需要，未來仍可能推出進一步收緊國際客運航班總量的政策，提醒各航空公司密切關注、提前部署，準備已售機票的延期、退票等處置工作。

因應最新「半停飛」要求，民航局表示，各航空公司按照上述通知的要求，調減航班涉及的航線經營許可和起降時刻等，都會予以保留。

事實上，隨著疫情持續在全球擴散，多家航空公司已暫停絕大多數服務。以香港的國泰航空來說，早前就已宣布3～4月要大減96％運力，而營運北京、上海浦東的航班也降至每周各3班航班。隨民航局最新限制，國泰航空將會再壓縮服務運力。

(工商 )