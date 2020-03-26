阿龐瘦身前有大肚腩。（RIZAP提供）

阿龐瘦身後盼桃花開。（RIZAP提供）

阿龐瘦身前有大肚腩。（RIZAP提供）

43歲的藝人阿龐日前參與RIZAP健身減重計畫，26日公布半年來訓練成果，171公分的他，自去年8月到今年3月，短短半年間體重從92.2公斤降到68.6公斤，減了 23.6公斤，體脂肪從34.2％飆降至15.7％，整個人彷彿年輕10歲，被工作人員封是「台版神童」。

阿龐曾因抗淋巴癌，為讓身體抵抗病魔養胖15公斤，再加上平日對飲食不節制，去年因拍戲吃肥至92.2公斤，突然驚覺自己無法彎下腰綁鞋帶，「肚子會卡住，每次都要把腳放在椅子上綁」，加上拍戲時定裝的衣服都穿不下，走路走沒幾步路就開始喘，於是下定決定參與RIZAP健身減重計畫，阿龐開心分享現在已可以穿回以前的衣服，體重回到12年前拍攝《新兵日記》時的體重。他笑說，雖疫情影響工作，取消幾場春酒損失1、20萬，但單身5年的他，「盼減重後良好身型，讓桃花早點開！」

阿龐透露，以往因工作壓力，靠吃來舒壓，認為「人生苦短，要活在當下」，所以對吃不忌口，他說飲食控制最痛苦的是「望餃止渴」，好幾次做夢夢見自己去吃吃到飽自助餐，導致每日早上起床覺得空虛，「我很喜歡麵食類、水餃、炒麵等，冰箱隨時都有一、兩百顆水餃。」阿龐說，曾半夜起床肚子餓想吃水餃，「打開冰箱，望了水餃看了半小時，冰箱開開關關，最後作罷。」形容像失去女朋友一樣心痛。他平日週末常與朋友聚會，減重期間，「想去但去了又不能吃」，於是直接斷絕與朋友的聯繫，大嘆過程最難的是「控制」。

「解禁之後我開始拉肚子，意外發現外面食物的油脂太多，開始練習自己料理三餐。」阿龐還原減重心路歷程，「身旁朋友都覺得我不會完成，還打賭我三天內就會失敗！」讓阿龐因此激勵自己，這次鏟肉一定要成功，他在實施計畫第五週時就減了近10公斤，後期三個月幾乎是天天往健身中心RIZAP報到，除每次40分鐘重訓外，每日還超過90分鐘走路或騎腳踏車、游泳等有氧的訓練，「練到身體每天都在痠痛。」幸好成果豐碩，狂減23.6公斤，人人誇他宛如回春了10多歲。

(中時 )