國民黨主席江啟臣上任後，依步驟持續布局人事，鎖定立院黨團、政策會及智庫（國家政策研究基金會）要構成「鐵三角」，作為監督政府及與其他政黨競爭的戰鬥部隊，其中政策會3個部門中，除了昨天公布大陸事務部主任由台大教授左正東代理，另敲定政策協調部主任（立院黨團辦公室）、政策研究部主任分別由沈建億、陳俊安接任，今已簽報相關人事派令，下一步則是智庫人事，預計5月間進行，組織將扁平化，江啟臣擬循例出任基金會董事長。

知情人士指出，江啟臣認為國民黨目前最主要的戰場在立法院，強化立院戰力是當務之急，決定加強立院黨團、中央政策會及智庫（國家政策研究基金會）三方緊密結合，其中黨團、政策會因負責立院攻防、輿情分析、即時回應及當下重大政策研析，因此人事先完成布局，至於智庫則負責中、長期政策及規劃，目前委由副祕書長柯志恩規劃。

據悉，今天簽報人事派令中，政策協調部主任沈建億曾任前立委張碩文、廖國棟辦公室主任，對議事規則尤其嫻熟，國民黨希望借重沈的長才，改變以往黨團大多只辦理通知媒體開記者會、委員會或院會 call 立委等聯繫任務，而是加強議事攻防，尤其遇有重大議題也能透過議事手段抗衡，一如過去民進黨在野，人數居劣勢的綠委照樣癱瘓議事，表達訴求。

至於政策研究部原主任張一民，被改調立院黨團協助議事攻防後，接任的陳俊安也是立院資深助理，先後擔任前立委楊瓊瓔法案、林國正及李彥秀辦公室主任，尤其因林、李常上政論節目，必須蒐集輿情及相關資料，作即時反應，依此豐富經驗加上法案專業而接掌政研部，要與立院黨團密切配合。

至於國政基金會目前董事長吳敦義、副董事長林中森等董監事尚未改組，不過江啟臣已請副祕書長柯志恩規劃組織調整，朝組織扁平化進行，另預計5月間召開臨時董事會改組董監事，江啟臣擬循例兼任董事長，同時發布新人事，中央委員連勝文是否接任董事、甚至副董事長，頗受關注。

據悉，目前智庫另一重要任務，就是3月底前成立改革委員會，包括「青年參與」、「組織改革」、「兩岸論述」及「財務穩健」等四個組別。目前智庫已提報百餘人推薦、主動報名名單，不過黨中央為提升效率，設定每組成員僅約7至8人，但因另有遴薦人選等、江啟臣鼓勵中常委加入、儘量減少政治人物加入等因素，智庫提報名單將有不少遺珠，目前已知參與的中常委，包括黃敬平、游顥都加入「組織改革組」，劉大貝則加入「財務穩健組」。

(中時 )