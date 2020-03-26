第三批武漢包機即將成行，預計下週一抵台，而隔天緊接著就是清明連假，對此中央流行疫情指揮中心表示，包機抵台後會強制隔離，也建議民眾在連假期間減少社交活動，在密閉交通工具上全程配戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中表示，與海基會、陸委會商議後，第三批武漢包機將採用華航的兩班定期航班，目前有440人報名，將有護理人員陪同及體溫量測，包機抵台後將會強制隔離檢疫，採用的機型可容納300名左右的旅客，預計將把搭機人數控制在一班200人上下，也會視情況調整航班數。

而關於日前華航、長榮先後有機組員確診新冠肺炎，機上的服務將如何調整？指揮中心副指揮官陳宗彥表示，航空公司已經提出了相關的計劃，其中包含減餐、減少服務次數等，未來是否要再精簡，可以視需求調整。

交通部常務次長祁文中則提到，對於不符合防疫指引的業者也將採取必要措施，對於接下來的清明連假，祁文中表示，台鐵當初將紅外線感測器及額溫槍優先分配給主要的大站，旅客額溫若在37.5以上將建議回家休息，若仍要搭乘仍無法禁止，只能要求全程配戴口罩。

此外，祁文中提到台鐵有許多站點無人管理，關於這些站點該如何監測？陳時中則表示，無人站當然就沒辦法，但有人的站點會儘量調派額溫槍，也建議民眾南北交通時，在高鐵等封閉交通工具上全程配戴口罩會比較安心。

武漢4/8即將解封 返台將照回國居家檢疫辦理

(中時 )