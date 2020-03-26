農曆3月3日是玄天上帝的誕辰，台南市有許多祭祀玄天上帝的寺廟，其中下營北極殿玄天上帝廟歷史悠久，每年上帝爺生日熱鬧非凡，今年遇上新冠肺炎疫情，祝壽活動從簡，平安宴也取消，26日上午11時由24位委員及各姓代表舉行慎重的祝壽儀式。
下營上帝廟主任委員洪和全表示，為配合政府防疫措施，今年祝壽活動從簡，也無宴王、平安宴，但還是開放信徒自由參拜，來進香祝壽的宮廟及隨香人員也大減。
由於下營區民眾習俗是在農曆3月3日上巳節準備牲禮、潤餅祭拜祖先，因此大部分信徒前一兩天已經都先到上帝廟向上帝爺公祝壽，因此祝壽人潮比較分散，加上疫情影響，不見以往熱鬧場面。今年上帝廟準備12尊上帝爺分尊，讓民眾擲筊，請回家中奉拜，但為了防疫，由廟方代為擲筊。
而台南市玉井區的北極殿，與下營上帝廟是兄弟廟，則延續傳統於農曆3月初2晚上11點15分舉行祝壽儀式，今年受疫情影響，同樣取消平安宴、宴王等儀式，僅有委員與信徒20多人參與祝壽儀式，與以往上百人擠在廟前的情景相差甚鉅。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。