新冠肺炎疫情在歐美大爆發後，美股從高點一路下挫，美國對沖基金知名操盤手阿克曼（Bill Ackman）卻靠信貸保護合約狂賺26億美元(約786億元新台幣)，但此之前，阿克曼才在電視哭著求美國總統川普鎖國30天，才能保證金融市場恢復冷靜。

阿克曼給潘興廣場（Pershing Square）投資人的信件提到，3月3日他耗資2700萬美元建立對沖基金，本周一出場，淨賺26億美元。不過，據《紐約郵報》報導，阿克曼上周才在電視節目上向川普哭訴，應該宣布美國「鎖國」30天，金融市場將因此舉大幅反彈，並稱新冠肺炎疫情到來，猶如地獄來臨。

不過，在阿克曼大賺26億美元的消息傳開後，1名交易員開玩笑表示，阿克曼會在電視上哭出來，恐怕是賺太多喜極而泣。

潘興廣場規模達65億美元，近年主要投資7~8間被看好企業，每間公司投資資金大約落在5~10億美元，但今年2月底新冠肺炎疫情將會在歐美爆發，並對全球經濟帶來嚴重影響。不過，阿克曼旗下基金準備 25 億美元進場美股，壓注美國經濟復甦。

(中時電子報)