美國陸軍選擇了德事隆集團(Textron )的貝爾公司(Bell)，和洛克希德·馬丁(Lockheed Martin )旗下的賽考斯基公司(Sikorsky )，做為美國陸軍「未來戰搜直升機」（FARA）的複賽獲勝者，這兩家公司取得製作原型直升機的資格。

旋翼機雜誌(Verticalmag)報導，原本參與FARA 計畫競爭的團隊有5個，現在縮減為2個，貝爾與賽考斯基，剛好就是美國最主要的兩家直升機公司。

賽考斯基的「突擊者X」(Raider X)複合雙旋翼直升機，以及貝爾的貝爾360「勇者」( Invictus)單主旋翼直升機，也剛好是一個較前衛，另一個較傳統。

開啟武器艙的突擊者X。(圖/賽考斯基)

美國國防部後勤助理部長布魯斯‧傑特博士(Bruce D. Jette )說：「未來戰搜直升機是陸軍航空現代化的第一目標，它對於有效滲透與瓦解敵方防空系統的作戰，是不可或缺的。我們期待它具有高速度、先進戰場觀察性能、高火力與生存能力，使前線指揮官能更具有更大膽的戰術，贏得戰爭。」

FARA計畫分為3階段：初步書面設計、直升機細節設計、構建原型機和測試。

初步書面設計時，有8個公司提出，然後陸軍刪除掉3間資料不完備的報告書，有5間公司進到了第2階段。他們分別是AVX飛機公司、L3Harris、貝爾、波音，卡瑞姆飛機(Karem)和賽考斯基。其中波音的第2階段圖紙是上個月才交出的。

最後由貝爾和賽科斯基進入「決賽」，他們將完成詳細的設計，製造原型機，然後測試。

貝爾取得的研發合約價值超過7億美元，而賽考斯基的研發合約總價值為9.4億美元，陸軍會削減對其他3支隊伍的經費撥給這2個廠商。

Ball 360勇者式。(圖/貝爾)

以目前的研發情況來看，賽科斯基跑得比較領先，因為他們的的「突擊者X」，幾乎已經研發一半，早在數年前，該公司就已經推出S-97「突擊者」，只是遇到美國陸軍刪除戰搜直升機研發計畫而擱置。現在計畫重啟，因此「突擊者X」幾乎就是S-97的直屬後代，包括保留了同軸雙旋翼設計、剛性主旋翼配置，和後方推進器，但是機身做了擴大，「突擊者X」比S-97大了20％，也就有更大的載彈量。

貝爾公司的貝爾360「勇者」，則必須重新開始設計，就目前公布的概念圖來看，它採用單主旋翼設計，另有和傾斜的導向風扇式尾旋翼，整體外觀像極了美國陸軍廢止的下一代攻擊直升機RAH-66卡曼契(Comanche )，只是加了一對升力機翼。但是它應該還包括一個目前尚不清楚的輔助動力裝置，可將其飛行速度提升至220節(時速410公里)。

貝爾公司表示，「勇者」的旋翼系統，借鑒了自家公司的貝爾525型「努力式」(Relentless)中型運輸直升機，該公司聲稱，貝爾525的極速曾經達到200節(時速370公里)，因此已經有極好的基礎。「勇者」也將沿用「努力式」的電傳操縱系統。

兩家公司都必須在2023年秋天之前，交出自己的原型機供美國陸軍測試。

(中時電子報)