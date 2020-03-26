基隆潛艦「萬個工作機會」在哪裡，宋瑋莉（圖）勸蔡適應選後應兌現承諾。（吳康瑋攝）

基隆潛艦「萬個工作機會」在哪裡，市議員宋瑋莉強調要蔡適應講清楚。（吳康瑋攝）

基隆潛艦「萬個工作機會」在哪裡？市議員宋瑋莉勸蔡適應選後應兌現承諾。（吳康瑋攝）

台灣國際造船公司於去年11月曾公布「潛艦國造基隆專區」就設在台船公司基隆廠，對此，基隆市議員宋瑋莉於26日表示，去年台船跟立委蔡適應，都在選前信誓旦旦的指出確實有潛艦國造專區，並說園區面積共6.4公頃，一共有5家廠商進駐，第一間工廠廠房於2020年3月開始動工，她指出，當初說的動工，但現在就都沒聽到消息，她呼籲立委蔡適應站出監督該工程的進度，並兌現當初承諾的「一萬個工作機會」。

宋瑋莉指出，自己始終為基隆的市民著想，並關注著那一萬個給市民的工作機會在哪裡，她說道，當初蔡委員及台船為基隆市民規劃了潛艦專區，並會釋出破萬個工作機會的消息，讓基隆在地年輕一輩對未來抱持著不一樣的夢想，但她呼籲蔡適應必須時時刻刻的緊盯進度，而非選後就置之不理。

宋瑋莉強調，這週日就是青年節，目前除了防疫是大家關心的問題，疫情過後的蕭條，以及基隆年青人的就業率，才是當權者日後更需正視與面對的課題，她大力要求蔡適應站出來為年輕人的未來打造友善的就業環境等，她強調，希望潛艦產業園區的「一萬三千個工作機會」，不會隨著選舉的落幕就變成假議題。

(中時 )