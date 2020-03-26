台南市六甲區林鳳社區菁埔埤溼地保育有成，再度出現巴掌大河蚌。（台南市六甲區林鳳社區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區林鳳社區以落羽松森林風景聞名，森林旁還有國家重要溼地菁埔埤，社區不僅請專家學者為社區夥伴授課，教授居民生態調查、保育、導覽觀念技巧，更組成巡守隊，清潔維護溼地環境，兩年下來，菁埔埤再度出現巴掌大河蚌。

六甲區菁埔埤為嘉南農田水利會管轄的灌溉埤塘，有農業灌溉、蓄水重要功能，更有豐富的生態，被列為國家重要溼地。而由中社里、龜港里及菁埔里等3個里組成的林鳳社區，恰好位於菁埔埤周邊。

林鳳社區社區發展協會理事長蔡明賢表示，社區2016年通過農村再生計畫，推廣綠色生態遊憩、農業生產體驗與聚落文化生活，並進行社區人文生態資源調查，進行解說人員培訓，成立水環境守護志工隊，共同維護環境及自然生態。

六甲區林鳳社區水環境守護志工隊，成員有20多人，老中青三代都有，巡守長度達54公里，每周都要出去巡守，還要教育訓練，學水質監測、溼地生態講解，還舉辦淨灘淨埤活動，更是社區活動的最佳導覽解說員，希望讓遊客能認識林鳳社區之美，體驗埤塘的多樣性生態環境。

蔡明賢說，他們小的時候，在附近埤塘常常看到河蚌，比拳頭大的到處都是，不知何時起就未再出現，直到前年有次埤塘水乾涸，他們發現水塘底死了上百顆河蚌，才發現原來河蚌一直都在，經過兩年的休生養息，最近在埤塘岸邊又發現不少河蚌，志工們都非常驚喜，每周一次的溼地清潔維護，辛勞沒有白費。

(中時 )