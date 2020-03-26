辛龍神情疲憊離開靈堂。（石智中攝）

劉真22日22時病逝北榮，追思靈堂設在龍巖會館，辛龍從25日靈堂開放首日便日日前往，神色凝重的他以行動無聲傳遞自己對劉真的愛。劉真與辛龍的6年婚姻，甜蜜卻短暫，兩人被外界視為模範夫妻，好感情不在話下，究其經營婚姻秘訣，劉真生前曾說：「兩個人的相處，以舞蹈來說，就像跳恰恰一樣，你進一步，我退一步，或是你退一步，我進一步，找到共同節奏感，就會覺得相處起來很棒。」

在很多人想像中，劉真與辛龍的婚姻日常可能總黏在一起，但劉真在過去出版的著作《1＋1＞2劉真的幸福追愛記》就寫下，「婚禮是一天的絢爛，重點還是日常，我非常喜歡我們平時的相處關係，我們的生活很妙，大部分是他在房間，我在客廳。」辛龍也許聽音樂、彈吉他或看演唱會找靈感，劉真則是想著舞蹈，有時看相關DVD或編舞，她甜曝，「我們沒有常常膩在一起，可是知道對方也在這個空間裡，我們彼此都覺得很心安。」

劉真往昔就曾說：「我們的人生觀、價值觀都很像，只有一點不太一樣，我是個很愛往外跑的人，但他是個宅男，他可以一個月都不出門也沒關係。」她看辛龍一直宅在家，也會主動問他要不要跟哥們聚會，並不忘讚許老公最大優點，「不管我何時打給他，一定找得到他，除非他正在台上演唱，即使他在台上，下台也會馬上回電給我，這點從我們交往到現在，一直都沒有變過，我很喜歡這種安全感！」

劉真在書中也吐露對愛女霓霓的期許，「都已經想好，一定要帶她拍一組跳華爾滋的照片，還設計了好多pose，那將會是我人生中最美的一首華爾滋！」劉真遺作中，字句寫滿對老公、女兒的眷戀。

(中時 )