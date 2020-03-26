《76号恐怖書店-捉迷藏》由一票年輕演員林暉閔(左起)、雷嘉納、劉子銓、盧以恩共同演出(七十六号原子提供)

劉子銓與林暉閔主演《76号恐怖書店-捉迷藏》。（圖片提供-七十六号原子)）

myVideo《76号恐怖書店之恐懼罐頭》將於29日午夜0時推出第三部短片《捉迷藏》，演員包含林暉閔、劉子銓、雷嘉納、盧以恩、闕銘佑等，劉子銓曾以《你的孩子不是你的孩子》備受關注，他認為當時因是第一次接觸拍戲，表演上多需要靠導演引導，「但現在漸漸有些工作經驗後，我就比較能混和自己的感受，也對角色產生同理心」。這回拍了靈異劇，爸爸劉亮佐要他好好享受拍鬼片的感覺，「不過也叮嚀我要禱告完再進拍攝現場」，劉子銓坦言身處廢墟拍攝難免會緊張。

劉子銓演出《捉迷藏》雖是拍攝恐怖片，但與導演洪子鵬合作讓他備感安心，「導演給我的空間很大，也希望能融入我自己的個性來演繹，所以作品中可以看到我外向陽光的個性」。他說出道後接觸作品都是比較壓抑沈悶，少了做自己的機會，這次表演甚至把私下說話的方式都融入，詮釋上算是得心應手。

劉子銓覺得從事表演工作簡直是人生的「奇幻旅程」，尤其首次演出是被導演陳慧翎相中而受到矚目，他說，「剛開始被關注時其實有點不舒服和不自在，但我知道如果要繼續從事表演工作，就必須調整自己」。不過也因作品受到歡迎後在路上被粉絲認出，「有回被粉絲叫住一同合照，但上一秒我還在挖眼屎」，他形容當時覺得很糗，從那次後也自覺出門要特別注意一下穿著外型，「雖然不想給自己太多壓力，但在禮儀跟言行舉止上我都希望能是一個好榜樣」。

《捉迷藏》雖都是年輕演員一同拍攝，看似熱鬧，但因故事架構以鄉野傳說為出發而增添更強烈的靈異感。先前內部舉辦試片時，盧以恩就被自己片中叫聲嚇得從座椅上彈跳起來，她說自己本來有敏感體質，拍攝期時曾嚴重到頭痛，甚至想吐，過往念書時曾到上海參訪，當時雖住五星級酒店，但房內東西常會無緣無故掉下來，洗手間也不斷傳出怪聲音，「睡覺時覺得房間好冷好冷，但空調其實早就關了，最後回程上飛機，有陰陽眼的同學才跟我說看到有個不認識的人蹲在房間桌子上」。把親身經歷說出的盧以恩，對應到《捉迷藏》更是增添戲劇靈異氛圍。

(中時 )