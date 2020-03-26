連江縣民眾非常期盼第2家航空公司進駐，解決長期以來僅有1家航空公司疏運問題，經縣府多年來努力，連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江等再度拜會華信航空。劉增應強調，華信航空預計2022年進駐，預計可提升50％運量。

劉增應、陳雪生、張永江等再度拜會華航董事長謝世謙、華信總經理曹志芬，針對華信航空進駐問題進一步確認及溝通。華信航空表示，與縣府會面多次，深刻感受到馬祖鄉親對於空運需求的期待。

劉增應指出，華信航空預計明年會接收9架ATR機型飛機，完成機隊編組，但全球受到新冠肺炎影響，目前評估不置於影響新機接收。目前立榮航空約可提供10餘班次，未來華信航空進駐可提升50％運量。

劉增應也提到，南竿、北竿機場擴建預計於2021年完工，航空公司的櫃台、設置等都已經著手規畫；另外，關於鄉親保留票問題，將採取滾動式檢討，讓鄉親們更容易返家。

(中時 )