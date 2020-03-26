新北市新店區公所啟動異地辦公，公所約三分之一同仁到距離約800公尺外的大豐社福館辦公。（新店區公所提供）

新北市新店區公所啟動異地辦公，公所約三分之一同仁到距離約800公尺外的大豐社福館辦公。（新店區公所提供）

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，確診人數增加，一來為分散感染風險，二來為防止受到疫情影響業務延宕，新北市新店區公所啟動異地辦公，公所約三分之一同仁到距離約800公尺外的大豐社福館辦公，確保防疫期間各項業務持續不中斷。

新店區公所目前位於七張捷運站5樓，是臨時辦公廳舍，廳舍空間有限，所以在思考異地辦公時即朝所外場館規劃，大豐社福館距離公所步行約10分鐘且空間適合，在經過3天網路、電話及電線等前置作業後，於今日正式啟動異地辦公。

公所社會人文課、經建課、工務課、秘書室共約70人到大豐社福館異地辦公。新店區長林煌源表示，新北市防疫工作在市長侯友宜帶領下，許多作法都超前部署，此次異地辦公雖然同仁比較辛苦，不過防疫工作只有過沒有不及，寧可先做好準備，公所對外服務絕不中斷。

另外為分散洽公民眾人流，公所自3月23日起在臨時辦公廳舍1樓大廳設置「隔離或檢疫期滿者申請補償金專區」，欲申請民眾可詳參衛生福利部網站先備妥資料，以縮減臨櫃申請時間，公所也鼓勵民眾「以網路取代馬路」直接於網站申請補助(網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/)更佳便利。

(中時 )