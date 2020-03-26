全台拚防疫，百貨業上半年最大檔母親節檔期，各家業者力拚「存在感」，環球購物中心首波初夏購物節推出獨家聯名日本知名line貼圖「YOSISTAMP呦嘻百分百」，在各店快閃拍照打卡點，還可兌換限量聯名來店禮；環球購物中心協理白進堂強調，今年首波回饋加碼最高達16.6％，綁卡GM pay消費5000送830，為目前全台最高回饋。

全台百貨因疫情持續延燒，衝擊三月人流與業績，環球購物中心三月以來人潮與業績約掉二成，唯1～2月逆勢增長4％，為四月2日起母親節檔期促銷，不畏疫情持續在3～4月於全台各店陸續引進40家餐飲、生活居家新櫃，像是環球板橋車站店陸續有鐵火鍋、涓豆腐、以及韓式證件照Holo+FACE等新櫃登場，力拚在母親節檔期四月初至五月11日拚出與去年同期持平業績。

力抗新冠肺炎疫情衝擊，環球Global Mall從多面向著手，包括虛實整合擴大接觸點、祭超值優惠吸不同客群，2月中起陸續推出的外帶外送服務、線上購物、八點8折優惠，帶動外帶外送、線上購物及八點後餐飲業績成長5～10％，3月中起擴大外帶外送，獨家與外送平台Uber Eats攜手合作，月底前預計上線超過80家餐飲專櫃，四月上看120家餐廳，上線10天以來，外送業績更呈倍數成長，而新左營車站、屏東市更創南台灣百貨之先，推出「得易速」服務，消費者30分鐘前點餐，即能享免下車外帶快速取餐。

(工商 )