宣示就職儀式。（港務公司提供）

台灣港務公司今日舉辦卸、新任董事長交接典禮，原代理董事長、交通部政務次長黃玉霖解除代理後，由原台南市政府水利局長李賢義接任董事長職務。

李賢義表示，接任後將與港務公司全體同仁齊心齊力、穩健踏實地在既有營運基礎上，帶領港務公司業務持續發展，並依循交通部林佳龍部長所提「人本交通」的服務願景，以「團隊合作、運輸安全、智慧永續」等三大面向為首要發展目標。

李賢義說，在團隊合作方面，將充分運用過往業務協調及管理經驗，傾聽內外部合作夥伴的聲音，優化核心業務發展以及強化企業營運體質，為港區相關業者提供更好的服務。

李賢義表示，在運輸安全方面，將貢獻所學專長，以最高標準打造安全優質的港埠設施，提供良好的航港經營環境。另為迎接科技時代來臨，港埠功能愈趨多元，亦將帶領港務公司持續導入智慧科技，協助港口升級，優化營運安全與效率，落實環境保護責任，引領台灣港口永續經營發展。

(中時電子報)