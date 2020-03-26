由於病患激增，英國公營醫療系統國民保健服務（NHS）面臨龐大的壓力。英國政府24日宣布招募25萬名義工幫助弱勢，結果獲得民眾熱烈響應，不到一天，就有超過50萬人報名加入義工行列。

香港經濟日報報導，英國政府招募抗疫義工，熱血的民眾以平均每秒5人的速度報名參加，短短15小時便有50萬人響應。這些義工將協助送餐與藥品、載送病患，以及致電隔離者，預料能減輕NHS不少負擔。

疫情肆虐英國，國家危難當前，英國人萬眾一心，群起出動馳援國家醫療系統，展現出極大的熱情，反應之強之快，超出英國政府想像，當局原本只要求25萬人義務幫忙，名額極速填滿，於是將招募義工數量目標提升至75萬人。

該批義工會擔任非醫學相關的輔助崗位，讓分身不暇的醫護可專注醫療工作。他們的工作可分4項：接載病人回家；助NHS運送儀器藥品；助運送物資予隔離人士；致電被單獨隔離的人，提供支援，避免他們感到孤單。

(中時 )