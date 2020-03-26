(22：50 更新內文)美國勞工部公布本周初領失業金人數達328萬人，不僅遠超金融危機時期數據，更創下歷史新高紀錄，美指期聞訊跌勢一度擴大超過500點，然而，在美國聯準會(Fed)主席鮑爾罕見出面喊話，聲稱Fed銀彈還相當足夠，保證能穩定美國經濟，美指期跌勢收斂，甚至翻紅。美股26日開盤大漲267.83點、暫收21,468.38點，隨後漲勢持續擴大，一度漲到969.93點。

此外，南韓央行首度啟動無限量寬鬆政策(QE)，歐洲央行也宣布取消購債上限，鮑爾接受專訪指出Fed的銀彈未盡，仍有其他政策能夠支持美國經濟。

截至台北時間晚間10點50分，道瓊指數上漲799.28點或3.77%、暫收21,999.83點；標普500指數上漲93.23點或3.77%、暫收2,568.79點；那斯達克指數上漲211.15點或2.86%、暫收7,595.45點。

(中時電子報)