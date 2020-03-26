由於新冠肺炎疫情確診案例增加，只要有國外旅遊史者入境後均應接受居家檢疫14天，而近日返國人數眾多，使得居家檢疫者大增，為防止其趴趴走，避免成為防疫漏洞。

新北市永和警分局設有電子圍籬監控系統以確實掌控居家檢疫者有無趴趴走之情形，永和警分局25日晚間更針對轄區列管曾發生「防疫手機訊號異常」、「曾關機」、「離開居家範圍」等狀況之居家檢疫者予以突襲複查，所幸發現均配合政府政策在家自我管理。

永和警分局長謝宗宏表示，如有不遵檢疫規定者，市府除了公布失聯者姓名外，只要落跑就公開資訊，如之前永和盧姓男子落跑即遭市府公告姓名，全民協尋。另趴趴走亦會視情節依相關法令罰款新臺幣10萬元以上、100萬元以下，請民眾確實配合政府防疫政策。

謝宗宏也指出，永和分局員警將配合市府防疫政策持續針對轄區人群聚集場所KTV如錢櫃及星光大道等，每日編排「定點守望、防疫盤查」勤務、加強攔檢心存僥倖之居家檢疫者，並搭配公安聯合稽查小組加強稽查，以做到防疫工作滴水不漏。

(中時 )