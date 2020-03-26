萊爾富提供包括鮮奶、雞精等6折起的優惠。（萊爾富提供）

首批口罩取貨一樣採3片1袋的包裝。（陳大任攝）

「口罩實名制2.0」首批超商取貨今（26日）起至4月1日止開放，由於有1周的充分時間可以領貨，首日普遍並未造成排隊狀況，業者透露，在全台近100萬份的取貨數量中，民眾選擇7-11取貨最大宗，全家約占4成、萊爾富約1成多，也形成各家爭相「搶客」的商機。

鑑於防疫需求增加，超商在民眾領口罩的時候，也加碼祭出多款防疫相關商品，例如7-11提供保力達香梅C片、愛力檸檬C片、多喝水、北海鱈魚香絲，與潔膚濕巾等，限領口罩民眾於當下購買即享優惠；萊爾富門市現場，也提供包括鮮奶、雞精、白蘭氏旭沛蜆精、養蔘飲，及光泉冷泡茶等6折起的優惠。

而隨著第2波線上預購明（27日）截止，超商業者也繼續全力搶客，針對咖啡部分，在4月2日至8日領口罩期間，7-11仍推出取貨享大杯冰或熱美式買1送1，而若使用icash2.0聯名卡預購口罩並付款完成，即再贈1杯中美式；全家優惠升級，大美式、大拿鐵不分冷熱買1送1；而萊爾富最為划算，直接「單杯」大熱拿半價，不用帶買1送1，還可加價6元買天然水；OK則為大杯醇品美式咖啡買1送1。

(中時 )