台南楠西區蜜棗外銷至全球多國，珍蜜具有甜柿外型，皮薄多汁又稱「爆漿蜜棗」。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市農業局長謝耀清（左四）前往楠西關懷農友楊桃生產採收情形。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

農友謝明樹（左一）去年代表台南以「珍蜜」品種進軍日本東京食品展，並外銷中國、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區目前正值楊桃、晚生種蜜棗「珍蜜」品種之產期，台南市農業局長謝耀清26日前往關懷農友生產採收情形，楊桃青農李彥賞表示，本批次3月下旬可採收至清明節左右，除國內市場，也銷往香港、大陸、加拿大。

楠西區耕地面積5234公頃位居南市第4，是典型以農業為主之行政區，82％之耕地生產各式水果，一年四季都吃得到在地特色水果。而全台楊桃種植面積780公頃，楠西區就占271公頃，是全台最大產區，種植品種以紅龍、金龍、青邊為主。

楊桃可周年生產，2-4月為產期高峰，因果實呈星狀、產期長、耐儲運等特性具國際競爭力，是少數以外銷為主之水果，外銷國為中國、香港、美國、加拿大等。

青農李彥賞種植楊桃面積約0.5公頃，家中從祖父就開始種植楊桃，種植品種也因時代的變遷而不停的更新，現在以馬來西亞蜜桃及紅龍為主，通路則以國內市場及外銷香港及大陸，少部分外銷至加拿大。

此外，台南棗樹栽培面積258公頃，全台第三，主要分布在玉井(70公頃)、楠西(61公頃)。今年受氣候影響產期略晚，晚生種品種-珍蜜(高雄11號)仍可採收至清明節過後。

農友謝明樹去年代表台南以「珍蜜」品種進軍日本東京食品展，並外銷中國、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國受到好評拓展新商機。珍蜜具有甜柿外型，皮薄多汁又稱「爆漿蜜棗」，現正是嘗鮮的最佳時機。

(中時 )