前日晚上7點許，新北市板橋有1名年近80歲的老婦人，獨自站立在環河西路5段與板城路口，大觀派出所警員張勝傑、曾唯皓巡邏時經過該路口，看見婦人矗立車流熙攘的路旁若有所思，且附近沒有太多店家，感覺有異狀主動上前關心協助，發現老婦人語焉不詳，擔心其人身安危，隨即通知警車將老婦載返派出所安置，透過M-POLICE人臉辨識系統查詢，順利查知老婦身分，聯絡其家人並協助其安全返家。

家住板橋的8旬潘姓婦人，24日晚間趁著家人在煮飯時，從家中步行外出，獨自一人走到了1公里外的板城路口，當時正值下班巔峰時間，加上環河西路上車輛相當多，老婦一人獨自站在路旁徘徊，當時大觀所警員巡邏行經該處，看見老婦人神色慌張，感覺有異狀，為保護婦人安全，便主動上前關心協助，才發現該婦人語焉不詳，似乎是神識失常，便隨即將老婦人用巡邏車載回派出所給予飲水安置，透過M-POLICE人臉辨識系統查詢，並同時聯絡家屬，得知家中僅她與先生同住，家人表示平時有申請防走失手環供老婦佩掛，在走失當時婦人似乎覺得麻煩，就將手環拆下才離開家裡，對於員警即時將老婦尋回並通知家屬，感到相當窩心。

板橋分局表示，家中若是有失智或年長者，容易有走失或迷路情況時，應盡量在旁陪伴，或請專業看護照顧，並配戴手環或識別資料，並確認配戴是否妥當，如此才能避免憾事的發生。

(中時 )